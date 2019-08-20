10 معلومات عن نفقة المطلقة الحاضنة إلزامية على الزوج.. تعرف عليها

أسيوط - ضحا صالح

تعتبر قضايا الخلع والطلاق بمحكمة الأسرة من القضايا الشائكة والحساسة، وأحينا يتعذر على المطلقة معرفة حقوقها، وكذلك التى قامت برفع دعوى خلع.

يقول فتحى غريب المحامى المتخصص فى قضايا الأسرة، أن للزوجة المطلقة حقوق تختلف عنها إذا كانت حاضنة، وتختلف تلك الحقوق أيضا فى حال الخلع .

ففى حالة طلاق الزوجة الحاضنه هناك حقوق إلزامية على الزوج وهى:

1- التمكين من مسكن الزوجية أو تأجير مسكن للحضانة.

2- يلتزم الزوج بدفع مبلغ مالى للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للأطفال

3- يلتزم الزوج بدفع أجر رضاعة.

4- يلتزم الزوج بدفع نفقة للأطفال .

5- يلتزم الزوج بدفع مصروفات علاج الأطفال .

6- يتكفل الزوج بجميع مصروفات تعليم الأطفال .

7- يتكفل الزوج بمصروفات ملابس صيف وشتاء للأطفال

8- تحصل الزوجة على مؤخر الصداق المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود .

9- تحصل الزوجة على نفقة المتعة عامين أى تقدر بحوالى 24 شهرا من النفقة الشهرية