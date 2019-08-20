موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. : طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها توقعات الارصاد لطقس الغد وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الأرصاد: طقس الغد حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

بسام راضى: الرئيس يستقبل اليوم منتخب كرة اليد للناشئين الفائز بكأس العالم

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، المنتخب الوطنيى لكرة اليد للناشئين، الحاصل على بطولة كأس العالم

تعرف على أماكن معامل التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية

تستقبل معامل التنسيق المنتشرة بجامعات وكليات الجمهورية، طلبة الدور الأول للثانوية الأزهرية، من أجل تسجيل رغباتهم بتنسيق الجامعة، والتى بدأت مساء أمس الإثنين، على موقع بوابة الحكومة.

أخطر تدريب لقوات المظلات قبل السفر لروسيا للمشاركة بحماة الصداقة 4.. فيديو

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو يوضح التدريبات التى خاضتها قوات المظلات المصرية، وذلك قبل سفرها إلى روسيا، للمشاركة فى التدريب المصرى الروسى البيلاروسى "حماة الصداقة 4"، خلال المدة من 19 – 29 أغسطس الجارى.

شاهد فى دقيقة.. حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 7معلومات

انطلقت بمحافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى الأول من يوليو ليستمر تشغيلها تجريبيا شهرين تنتهى فى أول سبتمبر، ليحظى المواطنون بأعلى مستوى من الرعاية الطبية والعلاجية.

إنفوجراف.. تعرف على ملامح قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

تنقسم مراحل التصالح إلى 4 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون في 8 يوليو 2019، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها، وذلك على النحو التالى:

الإسكان: مهلة شهر لاستكمال مقدمات حاجزى قرعات الأراضى

كشف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية، وافقت على منح مهلة شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، للمواطنين السابق فوزهم بقطع أراضى (الإسكان الاجتماعى – الإسكان المتميز – الإسكان الأكثر تميزاً)، ولم يقوموا باستكمال مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يستردوا مقدمات الحجز، للقرعات العلنية المُعلن عنها بعد تاريخ 25/7/2017، وقبل القرعة المُعلن عنها بتاريخ 17/9/2018، وذلك لاستكمال مقدمات الحجز.

مصر للطيران تسير 27 رحلة لنقل 6300 حاج من الأراضى المقدسة

تشهد مصر للطيران اليوم الثلاثاء، تسيير أكبر تشغيل لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام. حيث تسير الشركة 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة.

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمتابعة المشروعات التى يعمل عليها الجهاز وملفاته خلال الفترة المقبلة.

عناصر من القوات المسلحة تغادر للمشاركة بتدريب "حماة الصداقة - 4" بروسيا

غادرت عناصر من القوات المسلحة للمشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة - 4" والذى تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية وذلك بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 – 29 أغسطس الجارى.

الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال تتلقى 6 إخطارات عن شبهات تمويل إرهاب

كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلقت 6 إخطارات من جهات أمنية ومؤسسات مالية ممثلة فى بنوك وشركات صرافة، حول وجود عمليات يشتبه فى أنها جرائم غسل أموال بما يقدر بنحو 2.3 مليار جنيه، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتحريات بشأنها.

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

شهدت شوارع القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة بسبب زيادة الاحمال، بالتزامن مع توجه الموظفين إلى أماكن عملهم استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية .