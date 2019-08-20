"مصر للطيران" تحتفل بأول رحلة لطائرة الأحلام السادسة فى بكين

كتب أحمد مصطفى

احتفل "اليوم الثلاثاء"، مكتب مصر للطيران بالعاصمة الصينية بكين، برئاسة كمال رفعت مع العملاء، بوصول أول رحلة للطائرة الجديدة دريملاينر.

كانت شركة مصر للطيران، قد أعلنت أن أول رحلة على الإطلاق لطائرة بوينج 787-9 دريملاينر السادسة والأخيرة التى وصلت فى وقت سابق الأربعاء الماضى إلى مطار القاهرة الدولى للانضمام إلى أسطول الشركة، حيث ستكون طائرة B787-9 Dreamliner هي الطائرة 75 التى تصل إلى مرحلة التشغيل الفعلى، بعد تنفيذ خطة لتجديد وتطوير أسطول مصر للطيران.

كانت الشركة الوطنية قد أكدت أنها عازمة على المضى قدماً فى استراتيجيتها الرامية إلى مواكبة الشركات الدولية فى ضوء تطوير مستوى الخدمات المقدمة لعملائها.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة الوطنية مصر للطيران، إن طائرة الأحلام السادسة من طراز B787-9Dreamliner تحمل حروف SUGEW، بانضمام الطائرة السادسة تكتمل جميع الطائرات المتعاقد عليها من هذا الطراز B787-9 لأسطول مصر للطيران في وقت قياسي بلغ 5 أشهر منذ استلام أول طائرة شهر مارس الماضى.

ويتسع الطراز لـ309 مقاعد منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال، و279 مقعدًا في الدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية والمقاعد الفاخرة.