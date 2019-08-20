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لا تفوتكم .. "كاسيوبيا" أشهر المجموعات النجمية تزين سماء مصر

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:45 م
لا تفوتكم .. "كاسيوبيا" أشهر المجموعات النجمية تزين سماء مصر "كاسيوبيا" أشهر المجموعات النجمية
كتب محمود راغب

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يرصد بسماء مصر الوطن العربى فى الليالى المقبلة، رؤية واحدة من أشهر المجموعات النجمية  التى تسمى " كاسيوبيا " ذات الكرسى التى يعثر علها بسهوله بالأفق الشمالى الشرقى بداية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة ، فى تقرير لها ، أنه يمكن تمييز هذه المجموعة النجمية بسهوله بسبب شكلها الذى يشبه حرف " w " أو " M " وهى تتخذ شكل الحرف اعتمادا على الوقت الذى يتم فيه الرصد ويرجع اختلاف الوضعية نتيجة دوران الأرض حول نفسها.

وأوضح التقرير أنه من المواقع المظلمة بعيداً عن التلوث الضوئى سوف تظهر ذات الكرسى على حزام براق من النجوم يعرف بتسمية درب التبانة وهذا الشريط المتوهج يمثل حافة الرؤية إلى القرص المسطح لمجرتنا.

ومجموعة نجوم "كاسيوبية" ذات الكرسى تدور ظاهرياً بعكس عقارب الساعة حول نجم القطب الشمالى خلال الليل حيث تقع عالياً فوق النجم القطبى فى الساعات قبل ضوء الفجر وفي ذلك الوقت ترصد أيضا مجموعة نجوم الجبار (الجوزاء) 

وفي هذا الوقت من السنه فإن نجوم "كاسيوبية" ذات الكرسي يعثر عليها منخفضة نحو الأفق الشمالي الشرقي عند حلول ظلمة الليل ولكن ترصد عاليا قبل ضوء الفجر .

 

 


نجوم

الفلك

سماء الوطن العربى

نجوم كاسيوبيه

نجوم ذات الكرسى

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