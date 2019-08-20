فتاة تقيم دعوى لإلزام والدها بمصروفات زواجها.. وتؤكد: والدتى مهددة بالحبس

كتبت أسماء شلبي

أقامت فتاة دعوى لإلزام والدها بمصروفات زواجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها رفضه مشاركة والداتها بدفع المبالغ التى تم شراء الأجهزة الكهربائية، رغم الإتفاق المبرم بينهما وفق للشهود، لتؤكد أن والداتها أصبحت مهددة بالحبس بسبب الكمبيالات التي وقعتها وتخلفت عن دفعها.

وأضافت س.ن.ع، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية:" مستقبلى كله مهدد بالضياع بسبب مبلغ 50 ألف جنيه، بعد أن تخلى والدى عن وعوده لنا بمساعدتنا، وترك والدتى غارقة فى الديون رغم أنه ميسور الحال".

وتابعت:"لم يكفه أنه تخلى عنى لسنوات طويلة أنا وأمى، ولم ينفق على مليما واحدا كباقي الفتيات رغم يسار حاله، وكأننى غريبة عنه ولست من صلبه، ولى عليه حق الإنفاق".

وتكمل:" عندما لجأت إليه كى يتحمل مسؤولية تجهيزى للزواج، بعد أن عجزت والدتى عن شراء بقية الأجهزة المطالبة بشرائها، واستادنت وبعدها تخلف عن الدفع، ليتركنى والدى مهددة بتطليقى بعد عقد قرانى، وفقد والدتى وتدمير سمعتنا ".

ويستكمل: "أدار ظهره لى كالعادة، فلم أجد أمامي سوى اللجوء إلى القانون، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، بعد فشل حل النزاع وديا".