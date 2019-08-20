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طلاب المدارس الرياضية تتألق مع منتخب مصر لكرة اليد عالميا

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:40 م
طلاب المدارس الرياضية تتألق مع منتخب مصر لكرة اليد عالميا فريق كرة اليد الناشئين
كتب محمود طه حسين

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هنأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المنتخب الوطنى المصرى للناشئين لكرة اليد بعد فوزه ببطولة العالم تحت 19 سنة، التى أقيمت فى مقدونيا، بعد تغلبه فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى.
 
وأوضحت"الوزارة"، فى بيان لها مساء اليوم، الثلاثاء، أنها حريصة على اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة المدرسية.
 
وشارك فى هذا الإنجاز التاريخى لمنتخب مصرلاعبين من المدارس الإعدادية الثانوية الرياضية فى البطولة ضمن قائمة منتخب مصر وهما اللاعب إبراهيم السيد واللاعب مازن رضا من مدرسة أبو بكر الصديق الرياضية الإعدادية الثانوية لتتوالى إنجازات المدارس الرياضية على مستوى الجمهورية محققة أهدافها الاستراتيجية في رعاية الموهوبين رياضيًا وعلميًا وثقافيًا.
 
كما يشارك اللاعب كريم صابر مع منتخب مصر لكرة الطائرة تحت 19 سنة المتجهة إلى تونس للاشتراك فى بطولة العالم للناشئين تحت 19 سنة.
 
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن تكريم اللاعبين المتميزين بالمدارس الرياضية، وذلك من منطلق تحقيق أهداف المنظومة الرياضية بتلك المدارس.
 

التربية والتعليم والتعليم الفنى

طلاب المدارس الرياضية

منتخب اليد

بطولة العالم لمنتخب اليد

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