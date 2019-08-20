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صور.. ننشر تفاصيل بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة والتوريد بين النقابة والعدل

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:27 م
صور.. ننشر تفاصيل بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة والتوريد بين النقابة والعدل نقابة المحامين - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح

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وقع كل من سامح عاشور نقيب المحامين والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، بروتوكول تحصيل أتعاب المحاماة والتوريد لحسابات صندوق المعاشات بالنقابة يوما بيوم.

وتقضى المادة الثالثة من بروتوكول التعاون بأن تقوم المحاكم بتحصيل أتعاب المحاماة عند قيد صحف الدعاوى أو الطعون على اختلاف درجاتها بالمبالغ الآتية:

50 جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية

75 جنيها فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية

100 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى

200 جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا

500 جنيه تُستحق عند إيداع حكم المحكمين بالمحكمة المُختصة

8201920124015335-06
 

 

8201920124015335-07
 

 

8201920124015335-08

نقابة المحامين

اتعاب المحامة

وزارة العدل

سامح عاشور

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