سقوط مقاول هارب من 10 أحكام بالسجن بغرامات 3 مليون جنيه بالزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى ضباط مباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على مقاول هارب من 10 أحكام بالسجن وغرامات تقارب ال 3 مليون جنيه بالزاوية الحمراء، تحرر محضر بالواقعة.

تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من ضبط مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام حبس فى قضايا "مبانى، تبديد ") بإجمالى عقوبات بلغت (سنتين و 10 شهور حبس)، وغرامات مالية مستحقة بلغت 2 مليون و945 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.