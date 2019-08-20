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رئيس الوزراء الأفغانى يطالب روسيا بدعم عملية السلام فى بلاده

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:01 م
رئيس الوزراء الأفغانى يطالب روسيا بدعم عملية السلام فى بلاده الرئيس التنفيذى فى أفغانستان عبد الله عبد الله
كابول (أ ش أ)

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طالب الرئيس التنفيذى (رئيس الوزراء) فى أفغانستان عبد الله عبد الله، اليوم الثلاثاء روسيا بدعم عملية السلام فى بلاده تحقيقا لرغبة الحكومة الأفغانية فى استعادة الاستقرار.

وقال عبد الله - فى تغريدة له على موقع (تويتر) عقب اجتماعه مع السفير الروسى فى أفغانستان ألكسندر مانتيتسكى - "لقد طلبت دعم روسيا الكامل للسلام والاستقرار فى أفغانستان وغيرها من الدول".

وأضاف - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنهما ناقشا العلاقات الثنائية وعملية السلام الأفغانية والانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقد تم تأجيل الانتخابات الرئاسية فى أفغانستان هذا العام مرتين، حيث كان مقررا لها أن تبدأ فى شهر /أبريل/ الماضي، ثم تم تأجيلها إلى شهر /يوليو/ من هذا العام، قبل أن يتم تسمية أواخر شهر /سبتمبر/ موعدا ثالثا لها.

ويتم انتخاب رئيس أفغانستان على أساس الاقتراع السرى المباشر لمدة خمس سنوات ويمكن إعادة انتخابه لولاية ثانية.

من جانب أخر لقى 7 من عناصر طالبان مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى غارات ليلية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية فى إقليم "كابيسا" شمال شرقى أفغانستان.

وذكر فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى - فى بيان نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن القوات الخاصة الأفغانية شنت الغارات على منطقتين فى مقاطعة نجراب.

 

 

 


افغانستان

الحكومه الافغانيه

السلام فى افغانستان

روسيا

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