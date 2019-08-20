حبس ربة منزل وعاطل وضبط وإحضار زوجها لاستيلائهم على أموال مواطنين بالغربية

كان رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية امن الغربية، قد تلقى بلاغات من أسامة.م.ع 41سنة مدرس فى المحضر 2احوال القسم، وبلاغ "عبد

الله.ا.ا"31سنة، والمحضر رقم 13246جنح مركز قطور عن بلاغ "علي.ص.ع" 35سنة سائق، وواقعة المحضر 13248جنح مركز قطور عن بلاغ "بسمة.ر.م" 28سنة ممرضة، وواقعة المحضر 13249جنح مركز قطور عن بلاغ "سنية.ا.ذ" 49سنة ربة منزل، يتهمون كل من "السيد.م.ع" 43سنة صاحب شركة سياحة (هارب) سبق اتهامه فى القضية 7661جنح مركز قطور نصب، وزوجته" عائشة. عبد.ا.ا" 37سنة ربة منزل، وشقيق زوجها" عبد الرازق.م.ع" 48سنة مقيمين قرية بوريج مركز قطور، بدعوتهم وتلقى منهم مبالغ مالية بلغت 2مليون و735ألف جنيه مقابل توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى و المقاولات نظير اعطائهم فائده شهرية قدرها 4% واعطاء البعض منهم الفائده لفترات محدوده وامتناعهم بعد ذلك عن سداد الفائده ورفضهم رد اصل المبالغ المالية اليهم.

ووجه اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بسرعة تكثيف التحريات وضبط المتهمين، وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامه صحة تلك الوقائع وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين الثانيه والثالث، وبمواجهتهما، اقرا بارتكابهم للواقائع سالفة الذكر بالنسبة للمتهم الاول، وبعرضهما على النيابة العامة، أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط المتهم الهارب.



