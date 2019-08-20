تغريم شبكة تليفزيون نيوزيلندية لبثها مقاطع من "مجزرة المسجدين"

محمد عبد المجيد

غرمت هيئة معايير البث فى نيوزيلندا، شبكة "سكاى تى فى" التلفزيونية النيوزيلندية، لقيامها بإذاعة عدد من مقاطع الفيديو من البث الحى لهجوم "كرايستشيرش" وذلك ضمن تغطيتها للهجوم على مسجدين فى مارس الماضى.

و وفقا لـ"وكالات الأنباء"، وقد أصدرت هيئة معايير البث فى نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن تغريم الشبكة 4000 دولار نيوزيلندى، أى ما يعادل 2567 دولار أمريكى، لتغطيتها الهجومين اللذين وقعا فى 15 مارس الماضى، و أسفرا عن مقتل 51 شخصا وإصابة الكثيرين.

وقالت الهيئة فى قرارها، "على الرغم من القصة التى كان يتم تغطيتها ذات أهمية إخبارية وتحظى باهتمام واسع، إلا أن مقاطع الفيديو نفسها ضمت محتوى عنيف، من الممكن أن يسبب الما شديدا للمواطنين، وخاصة أسر وأصدقاء الضحايا والجالية المسلمة الأوسع فى نيوزيلندا".

وخلصت الهيئة فى قرارها، إلى أن هذه المقاطع تنطوى على خطورة تكمن فى تمجيد منفذ الهجوم، ونشر رسائل لذلك لم يكن يجب إذاعتها.

ويشار إلى أنه بعد أربعة أيام من وقوع المذبحة، صنف رئيس هيئة الرقابة فى نيوزيلندا مقاطع إطلاق النار "بالبغيضة" مما يعنى أن إذاعتها أو مشاركتها الآن أمر غير قانونى.