سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

تغريم شبكة تليفزيون نيوزيلندية لبثها مقاطع من "مجزرة المسجدين"

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 12:07 م
تغريم شبكة تليفزيون نيوزيلندية لبثها مقاطع من "مجزرة المسجدين" المتهم فى مجزرة المسجدين
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غرمت هيئة معايير البث فى نيوزيلندا، شبكة "سكاى تى فى" التلفزيونية النيوزيلندية، لقيامها بإذاعة عدد من مقاطع الفيديو من البث الحى لهجوم "كرايستشيرش" وذلك ضمن تغطيتها للهجوم على مسجدين فى مارس الماضى.
 
و وفقا لـ"وكالات الأنباء"، وقد أصدرت هيئة معايير البث فى نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن تغريم الشبكة 4000 دولار نيوزيلندى، أى ما يعادل 2567 دولار أمريكى، لتغطيتها الهجومين اللذين وقعا فى 15 مارس الماضى، و أسفرا عن مقتل 51 شخصا وإصابة الكثيرين.
 
وقالت الهيئة فى قرارها، "على الرغم من القصة التى كان يتم تغطيتها ذات أهمية إخبارية وتحظى باهتمام واسع، إلا أن مقاطع الفيديو نفسها ضمت محتوى عنيف، من الممكن أن يسبب الما شديدا للمواطنين، وخاصة أسر وأصدقاء الضحايا والجالية المسلمة الأوسع فى نيوزيلندا". 
 
وخلصت الهيئة فى قرارها، إلى أن هذه المقاطع تنطوى على خطورة تكمن فى تمجيد منفذ الهجوم، ونشر رسائل لذلك لم يكن يجب إذاعتها. 
 
ويشار إلى أنه بعد أربعة أيام من وقوع المذبحة، صنف رئيس هيئة الرقابة فى نيوزيلندا مقاطع إطلاق النار "بالبغيضة" مما يعنى أن إذاعتها أو مشاركتها الآن أمر غير قانونى.
 
 

نيوزيلاندا

مجزره المسجدين

هجوم على مسجدين

اطلاق نار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إدارة سجون نيوزيلندا تعتذر رسميا عن رسالة بعثها مرتكب مجزرة مسجدى كرايست

الخميس، 15 أغسطس 2019 06:49 م

نيوزيلندا تبدأ تنفيذ خطة إعادة شراء الأسلحة للحيلولة دون تكرار "مجزرة المسجدين"

الإثنين، 12 أغسطس 2019 01:13 م

استطلاع: ارتفاع شعبية رئيسة وزراء نيوزيلندا بعد حادث مجزرة المسجدين

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:48 ص

استطلاع: تراجع شعبية الأحزاب اليمينية بالنمسا بسبب مجزرة المسجدين بنيوزيلندا

الجمعة، 05 أبريل 2019 11:53 ص

رئيسة وزراء نيوزيلندا تواصل تضميد جراح أهالى ضحايا مجزرة المسجدين

الجمعة، 29 مارس 2019 06:00 ص

صور.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تواصل تضميد جراح أهالى ضحايا مجزرة المسجدين

الجمعة، 29 مارس 2019 05:50 ص

نيوزيلندا تعلن إجراء "تحقيق قضائى وطنى مستقل" بمجزرة المسجدين

الإثنين، 25 مارس 2019 08:49 ص

نيوزيلندا تضع الإرهابى منفذ مجزرة المسجدين إلى سجن شديد الحراسة

الأحد، 24 مارس 2019 08:38 م

شرطة نيوزيلندا: منفذ مجزرة المسجدين كان فى طريقه لتنفيذ هجوم ثالث

الأربعاء، 20 مارس 2019 09:25 ص

رئيسة وزراء نيوزيلندا: محاكمة منفذ مجزرة المسجدين بأقصى درجات الحزم

الثلاثاء، 19 مارس 2019 03:34 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

عنصرية جديدة في الدوري الإنجليزي .. جماهير مانشستر يونايتد تصنع أزمة وتهاجم بوجبا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إهدار ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون.. الأزمات تبدأ بعد خسارة الصدارة وفقدان أول نقطتين بالبريميرليج

عنصرية جديدة في الدوري الإنجليزي .. جماهير مانشستر يونايتد تصنع أزمة وتهاجم بوجبا على مواقع التواصل الاجتماعى بعد إهدار ركلة جزاء ضد ولفرهامبتون.. الأزمات تبدأ بعد خسارة الصدارة وفقدان أول نقطتين بالبريميرليج

فيفا يوافق على إقامة مباريات منتخب العراق بالبصرة فى تصفيات المونديال

فيفا يوافق على إقامة مباريات منتخب العراق بالبصرة فى تصفيات المونديال

بسام راضى: الرئيس يستقبل منتخب كرة اليد للناشئين الفائز بكأس العالم

بسام راضى: الرئيس يستقبل منتخب كرة اليد للناشئين الفائز بكأس العالم

مانويل جوزيه مديرا فنيا للأهلى.. وعماد النحاس مساعدا.. اختيار الضرورة

مانويل جوزيه مديرا فنيا للأهلى.. وعماد النحاس مساعدا.. اختيار الضرورة

10 آلاف مشجع فى إياب الزمالك وديكاداها بطل الصومال

10 آلاف مشجع فى إياب الزمالك وديكاداها بطل الصومال

ميتشو يتعرف على لاعبى الزمالك فى التدريبات الجماعية مساء اليوم

ميتشو يتعرف على لاعبى الزمالك فى التدريبات الجماعية مساء اليوم

شاهد فى دقيقة.. حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 7معلومات

شاهد فى دقيقة.. حصاد تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد × 7معلومات

مانشستر يونايتد يُدين العنصرية ضد بوجبا بعد إهدار ركلة جزاء.. فيديو

مانشستر يونايتد يُدين العنصرية ضد بوجبا بعد إهدار ركلة جزاء.. فيديو

صالح جمعة فى مهمة الحفاظ على مركزه بالأهلى أمام الحاوي و قفشة

صالح جمعة فى مهمة الحفاظ على مركزه بالأهلى أمام الحاوي و قفشة

الأهلى يستعلم عن طلبات الكرواتي ماميتش قبل التفاوض معه

الأهلى يستعلم عن طلبات الكرواتي ماميتش قبل التفاوض معه

سوبر كورة يكشف موقف المقاولون من رحيل عماد النحاس للأهلى

سوبر كورة يكشف موقف المقاولون من رحيل عماد النحاس للأهلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة