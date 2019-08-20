تعرف على سجل العار للإرهابى الهارب يحيى موسى

كتب إيهاب المهندس

سلسلة من العمليات الإرهابية شارك فى تخطيطها وتمويلها الإرهابى الهارب يحى موسى، عضو مكتب الإرشاد، لتجعله من أهم المطلوبين للعدالة، وسجله الجنائي يحتوى على حكم إعدام وينتظر حكمين آخرين .

1 ـ حصل على حكم بالإعدام فى 22 يوليو عام 2017، من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى قضية اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات.

2 ـ تورط المتهم فى تمويل الخلية الإرهابية المتهمة بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق.

3 ـ يحاكم مع 303 آخرين أمام الجنايات فى قضية فى اتهامهم بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز وتنفيذ جرائم قتل ضباط شرطة