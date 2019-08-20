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تعرف على أبرز الأحراز المضبوطة مع متهمى قضية "تنظيم بيت المقدس"

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:00 ص
تعرف على أبرز الأحراز المضبوطة مع متهمى قضية "تنظيم بيت المقدس" المستشار حسن فريد - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بعد مرور 4 سنوات ونصف، على نظر أولى جلسات 213 متهما، بقضية أنصار بيت المقدس، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، والتى تنظرها الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اقتربت الدعوى من محطتها النهائية بعد حجز الدعوى لجلسة 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وخلال جلسات المحاكمة فضت المحكمة أحراز تم ضبطها بحوزة بعض المتهمين وداخل المقار التنظيمية، ومن ضمن الأحراز وجود رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت فى عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى.

وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التى استخدمها المتهون فى تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بى جى" ، 14 مفجر حرارى تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميمورى وبطاقات الرقم القومى، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، وفيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.


محاكمة عناصر بيت المقدس

تنظيم بيت المقدس

اللواء محمد إبراهيم

المستشار حس فريد

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