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تحرير 1119 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 09:09 ص
تحرير 1119 مخالفة مرورية وفحص 38 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية، أسفرت عن تحرير 1119مخالفة مرورية متنوعة، بينها ضبط 18 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 10مزراع دائرة مركز السادات، وفحص 38 شخصا، كما تم فحص 16 شقة مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 19 شخصا، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 


المنوفية

حملة مرورية

مدير امن المنوفية

مدير مرور المنوفيةن فحص شقق

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