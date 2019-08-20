اليوم السابع: ملف تطوير التعليم على مكتب الرئيس

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال كأس العالم للناشئين، وتوالى الشهادات الدولية بحق الاقتصاد المصري تحت عنوان: شهادة دولية جديدة مصر فى قائمة "أسرع

الاقتصادات نموا"

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