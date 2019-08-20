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اليوم السابع: ملف تطوير التعليم على مكتب الرئيس

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:42 م
اليوم السابع: ملف تطوير التعليم على مكتب الرئيس اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي أبطال كأس العالم للناشئين، وتوالى الشهادات الدولية بحق الاقتصاد المصري تحت عنوان: شهادة دولية جديدة مصر فى قائمة "أسرع

الاقتصادات نموا"

 

واقرأ أيضا على صفحات اليوم السابع غدا..
 

الرئيس يكرم الأبطال.. السيسى يستقبل أبطال كأس العالم للناشئين.. ويوجه بتوفير الإمكانيات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين

ملف تطوير التعليم على مكتب الرئيس.. الرئيس يستعرض آخر تطورات المشروع القومى للتعليم.. ويوجه بالاستمرار فى نظام التقييم الجديد بمرحلة الثانوية العامة.. ويؤكد أهمية عملية صياغة ثقافة التغيير والتطوير فى التعليم
 

زيادة درجات 20 ألف طالب تظلموا على نتيجة الثانوية.. صفحات الغش تظهر فى رابع أيام امتحانات الدور الثانى بالثانوية العامة

مقتل 11 إرهابياً خلال مواجهات مع الأمن فى العريش
 

ضبط متفجرات وحزام ناسف وبنادق آلية أثناء مداهمة الوكر

معسكر فى برج العرب.. «ميتشو » يحصل على مقدم العقد ويبدأ الرحلة مع الزمالك
 

تجارة السلاح وغسل الأموال.. التمويل الحرام لمنابر الجماعة الإرهابية

86500 يتقدمون بطلبات تحويل.. «التعليم العالى » تنهى مرحلة «تقليل الاغتراب» لطلاب التنسيق
 

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اليوم السابع

تطوير التعليم

السيسى

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