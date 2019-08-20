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اليوم.. آخر فرصة أمام طلاب التنسيق الراغبون فى التقدم بطلبات تقليل الاغتراب

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 01:00 ص
اليوم.. آخر فرصة أمام طلاب التنسيق الراغبون فى التقدم بطلبات تقليل الاغتراب تنسيق الجامعات
كتب وائل ربيعى

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يغلق الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية، باب التحويلات أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، اليوم الثلاثاء، الموافق 20 أغسطس الجارى، حسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من قبل.
 
وأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق، أن 86 ألف طالبًا من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.
 
وأضاف عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى اليوم الثلاثاء الموافق 20/8/2019، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكترونى للتنسيق، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وهى: "التحويل المناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع، والتحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، والالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى، والتحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط، مؤكدًا أنه لا توجد تحويلات ورقية، والتحويل يكون لمرة واحدة فقط.
 
وأشار عطا، إلى أنه بالنسبة للكليات التى يشترط فيها اجتياز القدرات، فلا بد من استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة.
 

التعليم العالى

تقليل الاغتراب

تنسيق 2019

تنسيق الجامعات

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