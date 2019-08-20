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المفوضية الأوروبية: الترتيب الخاص بأيرلندا هو السبيل الوحيد لتفادى الحواجز الحدودية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:20 م
المفوضية الأوروبية: الترتيب الخاص بأيرلندا هو السبيل الوحيد لتفادى الحواجز الحدودية رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
(رويترز)

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قالت المفوضية الأوروبية، إن الترتيب الخاص بأيرلندا هو السبيل الوحيد الذى توصل إليه الاتحاد الأوروبى ولندن لتفادى العودة إلى الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا بعد خروج بريطانيا من التكتل.

كان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أرسل خطابا للاتحاد أمس الاثنين لمطالبة التكتل بحذف الترتيب الخاص بأيرلندا من اتفاق الانفصال.

وقالت ناتاشا بيرتو المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فى إفادة صحفية "لا يقدم الخطاب حلا قانونيا تنفيذيا لمنع العودة إلى الحواجز الحدودية على جزيرة أيرلندا.

"موقفنا حيال الترتيب الخاص بأيرلندا معروف جيدا... إنه السبيل الوحيد الذى توصل إليه الطرفان حتى الآن للوفاء بهذا الالتزام".

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى اليوم الثلاثاء، إن الخطاب لم يتضمن "بدائل واقعية" للترتيب المثير للجدل الخاص بأيرلندا.

وأضاف فى تغريدة "الترتيب الخاص بأيرلندا ضمان لتفادى الحواجز الحدودية الصارمة على جزيرة أيرلندا ما لم يتم التوصل إلى بديل أو حتى يحدث ذلك".

وتابع "من يعارضون الترتيب الخاص بأيرلندا ولا يقترحون بدائل واقعية يؤيدون فى واقع الأمر إعادة الحدود، حتى إن لم يعترفوا بذلك".

 


الاتحاد الاوروبى

ايرلندا

لندن

بريطانيا

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