سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 11:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه ومحاولة القتل فى الشرابية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:50 م
المشدد 15 سنة لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه ومحاولة القتل فى الشرابية ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بالسرقة بالإكراه، والشروع فى قتل مواطن، فى الشرابية. 
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهم يدعى أحمد.أ وشهرته ممدوح 30 سنه عاطل، قام بسرقة مبالغ مالية من شخص، بالإكراه، حيث قاما المتهم باستيقاف المجنى عليه واشهر فى وجهه سلاح أبيض، وقام بالاعتداء على المجنى عليه  محدثا به إصابات بالغة بالجسد. 
 
البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء ذلك تلاحظ للقوة الأمنية، تجمع عدد من الأهالى، بالتوجه نحوهم لاستبيان الأمر، تبين لهم وجود شخص مصاب بعدة إصابات قطعية بالرأس، والذى أفاد تعرضه للسرقة بالإكراه من قبل شخص استوقفه وقام بإشهار سلاح أبيض " سنجة" وقام بالإعداء به عليه على رأسه، وأحدث به عدة إصابات، ثم استولا منه على مبلغ مالى 2000 الف جنيه، وهاتف محمول، وفرا هاربا.
 
وبتتبع خط سير المتهم، تمكنت القوة الأمنية من القبض عليه، تم اقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حتى تم احالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 15 سنوات.
 
 

سرقة بالاكراه

محكمة

الحبس المشدد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحبس المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة أبراج المحمول بالوادى الجديد

الإثنين، 25 مارس 2019 01:11 ص

الحبس المشدد 10 سنوات على فلاح بكفر الشيخ لحيازته أسلحة نارية ومخدرات

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:35 م

المؤبد لتكفيرى فى البحيرة والحبس المشدد 10 سنوات لـ19

الإثنين، 21 نوفمبر 2016 03:26 م

البرلمان يعد قانون شغب الملاعب بالتنسيق مع الحكومة.. فرج عامر:الملاعب تحولت لساحات قتال و"قلة الأدب" تزداد دون حساب..وأحمد مرتضى يطالب بعقوبات تصل للحبس المشدد..وسحر الهوارى توصى بدعوة الألتراس للحوار

الإثنين، 11 يوليه 2016 11:13 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة