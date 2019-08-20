سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الخميس.. وزارة البيئة تطلق مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:13 م
الخميس.. وزارة البيئة تطلق مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادي دجلة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تطلق وزارة البيئة مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، بمحمية وادى دجلة بالقاهرة، يوم الخميس المقبل، وحتى السبت 24 أغسطس الجارى، مهرجان بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وبمشاركة الشباب والأطفال وفرق الكشافة وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بفتح قنوات تواصل مع المجتمع وتنشيط السياحة البيئية.

ودعت وزارة البيئة المواطنين لزيارة المهرجان والاستمتاع بالطبيعة، والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات ودعم وتنشيط السياحة البيئية كما قامت الوزارة بعمل استمارات خاصة للعارضين في المهرجان والمشاركين في الصالون الثقافي البيئي الذي سيتم عقده خلال المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية والذى تم زيادة دخلهم 260% فى 2018 عن 2017 لتجربة المجتمعات المحليه فى وادى الجمال و143% فى 2018 عن 2017 فى الفيوم.

ويسعى المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بالإضافة الى الترويج للسياحة البيئية و ربط المواطن بالمحميات الطبيعية .

ويتناول المهرجان التعريف بالتراث التقليدى وثقافات السكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال عرض اساليب الطهى بالطرق التقليدية وعدد من العروض الفنية علاوة على المنتجات اليدوية المعتمدة على الخامات البيئية .


محمية وادى دجلة

المحميات الطبيعية

مهرجان الطبيعة والثقافات

وزارة البيئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"البيئة" تنتهى من البنية التحتية لخمسة محميات.. طرح كراسات شروط أماكن الخدمة خلال شهر للمستثمرين.. العقود للتأجير لمدة 5 سنوات وليس للبيع لاستدامة الدخل والترويج للسياحة.. ودمج السكان المحليين للمحميات

الجمعة، 16 أغسطس 2019 04:30 م

البيئة: نستهدف تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بالمحميات وإدارتها بشكل أفضل

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 01:46 م

تعميم التصاريح البيئية بمحميات جنوب سيناء والبحر الأحمر.. رسوم الزيارات 5 دولارات للأجانب و25 جنيه للمصريين.. وقف الممارسات العشوائية والتحكم فى الأنشطة البحرية.. المحميات تتضمن شعاب الفانوس والعرق والبلوهول

الإثنين، 12 أغسطس 2019 02:30 م

صور.. مدير محميات البحر الأحمر: إقبال السياح على بيت الدولفين بعيد الأضحى

الإثنين، 12 أغسطس 2019 03:00 ص

رجال إنقاذ محمية أمريكية ينقدون حياة حيوان "الكسلان" بعد صعقه بالكهرباء

الأحد، 11 أغسطس 2019 02:30 ص

البيئة: بدء تطبيق نظام التصاريح البيئية وتعميم رسوم الزيارات للمحميات الطبيعية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 12:14 م

وزارة البيئة تفرض رسوما على دخول المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر

الخميس، 08 أغسطس 2019 02:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

نشرة سوبر كورة.. مؤتمر الزمالك لتقديم ميتشو.. وتوصيات بالإطاحة بعبد الحفيظ

مرتضى منصور فى مؤتمر تقديم المدرب الجديد: مليون و200 ألف دولار قيمة العقد.. ميتشو "المحترم" رفض الأهلى.. ويؤكد: نصف بطولات الأبيض بسببي وإعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك.. وجهاد جريشة ملاكي للأحمر

مرتضى منصور فى مؤتمر تقديم المدرب الجديد: مليون و200 ألف دولار قيمة العقد.. ميتشو "المحترم" رفض الأهلى.. ويؤكد: نصف بطولات الأبيض بسببي وإعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك.. وجهاد جريشة ملاكي للأحمر

الرئيس السيسى يمنح أبطال اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

الرئيس السيسى يمنح أبطال اليد وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى و الزمالك على حسن وليد

س و ج .. كل ما تريد معرفته عن صراع الأهلى و الزمالك على حسن وليد

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مليون و 200 ألف دولار .. الزمالك يكشف قيمة عقد ميتشو مع الفريق

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

مرتضى منصور يكشف كواليس الانتخابات التكميلية للزمالك

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

البنك المركزى: أرصدة البنوك المصرية بالدولار فى الخارج تسجل 19 مليار دولار

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: نصف بطولات الزمالك بسببي .. وجهاد جريشة ملاكي الأهلي

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: ممدوح عباس استولى على 984 مليون جنيه وهناخد حقنا بالقانون

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

مرتضى منصور: إعلان التعاقد مع ألكسندر خدعة لأعداء الزمالك وميتشو رفض الأهلى

مرتضى منصور : الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وأنا تاريخ

مرتضى منصور : الخطيب ثقافته محدودة ومهارته فى رجليه وأنا تاريخ

سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

سوبر كورة: الأهلى يحبط مخطط الزمالك بتمديد عقود هذا الرباعى.. أحدهم يرفض

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة