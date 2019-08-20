الخميس.. وزارة البيئة تطلق مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة

كتبت آية دعبس

تطلق وزارة البيئة مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية الأول، بمحمية وادى دجلة بالقاهرة، يوم الخميس المقبل، وحتى السبت 24 أغسطس الجارى، مهرجان بالتعاون مع السكان المحليين بالمحميات الطبيعية، وعدد من ممثلى الجمعيات الأهلية وبمشاركة الشباب والأطفال وفرق الكشافة وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بفتح قنوات تواصل مع المجتمع وتنشيط السياحة البيئية.

ودعت وزارة البيئة المواطنين لزيارة المهرجان والاستمتاع بالطبيعة، والتعرف على الثقافات المحلية بالمحميات ودعم وتنشيط السياحة البيئية كما قامت الوزارة بعمل استمارات خاصة للعارضين في المهرجان والمشاركين في الصالون الثقافي البيئي الذي سيتم عقده خلال المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية والذى تم زيادة دخلهم 260% فى 2018 عن 2017 لتجربة المجتمعات المحليه فى وادى الجمال و143% فى 2018 عن 2017 فى الفيوم.

ويسعى المهرجان إلى التعريف بمختلف الثقافات والفنون والمنتجات البيئية واليدوية والتراثية للسكان المحليين بالمحميات الطبيعية بالإضافة الى الترويج للسياحة البيئية و ربط المواطن بالمحميات الطبيعية .

ويتناول المهرجان التعريف بالتراث التقليدى وثقافات السكان المحليين بالمحميات الطبيعية من خلال عرض اساليب الطهى بالطرق التقليدية وعدد من العروض الفنية علاوة على المنتجات اليدوية المعتمدة على الخامات البيئية .