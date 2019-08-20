استعجال تقرير الطب الشرعى لفتاتين قتلا على يد والدهما فى الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعى لافادتها بنتائج تشريح جثمان فتاتين قتلا على يد والدهما بسبب خلافات بينهما فى الحوامدية، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثتين لفتاتين بالحوامدية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

بإجراء التحريات تبين أن والد الضحيتين وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية، وسلم المتهم نفسه لرجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.