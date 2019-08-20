سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 06:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعى لفتاتين قتلا على يد والدهما فى الحوامدية

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:58 م
استعجال تقرير الطب الشرعى لفتاتين قتلا على يد والدهما فى الحوامدية جثة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، مصلحة الطب الشرعى لافادتها بنتائج تشريح جثمان فتاتين قتلا على يد والدهما بسبب خلافات بينهما فى الحوامدية، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.
 
تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثتين لفتاتين بالحوامدية، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.
 
بإجراء التحريات تبين أن والد الضحيتين وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية، وسلم المتهم نفسه لرجال المباحث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

قتل فتاتين

ذبح

رجل يقتل ابنته

الحوامدية

جريمة قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

أستون فيلا ضد إيفرتون .. المباراة الأكثر تكرارا في تاريخ الدورى الإنجليزي

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

فيديوجراف.. مسيرة ميتشو التدريبية قبل تولى قيادة الزمالك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة