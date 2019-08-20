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إصابة عامل بكسور وكدمات سقط من "سقالة" بالطابق الثالث بمدينة قنا الجديدة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 02:19 م
إصابة عامل بكسور وكدمات سقط من "سقالة" بالطابق الثالث بمدينة قنا الجديدة مستشفى قنا العام - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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أصيب عامل فى العقد الثالث من عمره بعدة كسور وكدمات وجروح خطيرة بالجسم، بعد أن سقط من الطابق الثالث أثناء صعوده على "سقالة"، بمدينة قنا الجديدة، وتم نقله لمستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، تلقى أخطارًا من اللواء محمد ضبش مدير المباحث الجنائية يفيد إصابة " م.ا. ح " 30 عامًا بكسور وكدمات وجروح من الدرجة الأولى نتيجة سقوطه من "سقالة" أثناء ممارسة عمله فى تشطيبات العقارات بمدينة قنا الجديدة، وعلى الفور تم نقله للمستشفى لإجراء الأسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة، واخطرت التيابة العامة التى تولت التحقيقات.


مدينة قنا الجديدة

محافظة قنا

سقوط عامل

مستشفى قنا العام

مديرية امن قنا

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