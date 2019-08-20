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إحصائية رسمية..الشهر العقارى يشهر 10 آلاف و852 محررا خلال الربع الأول من 2019

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:48 م
إحصائية رسمية..الشهر العقارى يشهر 10 آلاف و852 محررا خلال الربع الأول من 2019 إحصائية الشهر العقارى
كتب إبراهيم قاسم

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كشفت إحصائية رسمية صادرة عن مصلحة الشهر العقارى، من تمكن مكاتب التوثيق من إنجاز شهر وتسجيل عددا من العقود المشهرة والمحررات المقيدة بالسجل العينى، خلال الربع الأول من عام 2019 ، والتى بلغت نحو 10 ألف 852 محررا.

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وشملت الإحصائية إشهار 2608 محررا شخصى وقيد 1111 محررا على السجل العينى، خلال شهر يناير، وإشهار 2490 محررا شخصى وقيد 1053 محررا على السجل العينى، إشهار 2608 محررا شخصى وقيد 1111 محررا على السجل العينى، خلال شهر فبراير، وإشهار 2405 محررا شخصيا وقيد 1185 محررا خلال شهر مارس.

وبلغ إجمالى إجمالى المحررات الشخصية والعينية التى تم إشهارها ما يقرب من 10 آلاف و852 محررا فى الثلاثة أشهر الأولى من عام 2019.

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احصائية رسمية من وزارة العدل

احصائية عن الشهر العقارى

الشهر العقارى والتوثيق

محررات الشهر العقارى

مكاتب التوثيق

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