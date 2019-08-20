أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: لا مانع من نقل مسجد أو ضريح للمصلحة العامة

إعداد: سيد الخلفاوى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

الأوقاف: لا مانع من نقل مكان المسجد أو الضريح للمصلحة العامة

شاهد فى دقيقة.. 11 فئة من الطلاب محرومة من السكن بالمدن الجامعية.. اعرفها

التعليم العالى: 95 ألف طالب يسجلون فى تنسيق الشهادات الفنية

مركز المعلومات الدوائية يخصص خط هاتف للرد على الاستفسارات حول الأخطاء الدوائية

الأوقاف: صكوك الأضاحى تجاوزت 96 مليون جنيه وتوفير ألف طن لمليون أسرة

التموين: انشاء مكتب سجل تجارى لخدمة المشروعات الإستثمارية بقنا

التعليم تشارك فى ورشة تنمية كفايات مدربى تعليم الكبار للنازحين واللاجئين

الحكومة: وفرنا تمويل لمشروعات قطاع النقل بلغ 6 مليارات دولار

التعليم تعلن نتيجة امتحان الدور الثانى للطلاب المصريين فى الخارج 2019

التعليم العالى تستقبل وفد جامعة وندسور الكندية لبحث إنشاء فرع للجامعة فى مصر

القوى العاملة تنظم ندوة لريادة الأعمال لـ 100 طالب وطالبة بجامعة الزقازيق

ضبط 5 حالات غش بامتحان اللغة الأجنبية الأولى الثانوية العامة دور ثان

القوى العاملة: مصرى يحصل على 60 ألف جنيه تكاليف علاجه بمستشفى خاص بالسعودية