CNN: وفاة حفيدة روبرت كينيدى عن عمر 22 عاما حلقة جديدة فى مآسى "آل كينيدى"

كتبت رباب فتحى

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن وفاة حفيدة روبرت كينيدى، تضيف إلى سلسلة المآسى التى حلت بالسلالة السياسية البارزة لأمريكا على مدى أجيال.

وتوفت سواريس كينيدى هيل يوم الخميس فى منزل العائلة فى ميناء هيانيس، ماساتشوستس. وكانت والدتها كورتني كينيدى هيل واحدة من 11 طفلاً للمرشح الرئاسي الراحل وزوجته الناشطة فى مجال حقوق الإنسان إثيل كينيدي.

وقالت العائلة في بيان دون أن تنشر سبب وفاتها "لقد تحطمت قلوبنا بفقدان حبيبتنا سواريس. كانت حياتها مليئة بالأمل والوعد والحب". كانت تبلغ من العمر 22 عامًا.

وقال موقع الحرة إن سواريس كينيدي هيل، حفيدة المدعي العام الأمريكى السابق روبرت كينيدي، ماتت من جرعة مخدرات زائدة على ما يبدو في منزل عائلتها، بحسب وسائل إعلام أمريكية الخميس.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مقربين من العائلة أن مسعفي الطوارئ استُدعوا إلى مقر عائلة كينيدي في هيانيس بورت، ماساشوشتس، حيث كانت تقيم كينيدي هيل البالغة 22 عاما.