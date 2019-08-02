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5 فوائد لتناول الفول السودانى.. خليه على طول فى وجباتك اليومية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 06:00 م
5 فوائد لتناول الفول السودانى.. خليه على طول فى وجباتك اليومية فول سودانى-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يحتوى الفول السودانى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض، كما انه يمد الجسم بالنشاط والحيوية، ووفقا لما ذكره موقع   ،nuts فإن فوائد الفول السودانى هى:

فوائد الفول السودانى
 

1:يحتوى الفول السودانى على كمية كبيرة من الفيتامينات والخصائص التى تعزز صحة القلب والأوعية وتحميه من الجلطات والأزمات التى يتعرض لها.

2:يحتوى الفول السودانى على العديد من الفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التى تحد من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية.

الفول السودانى
الفول السودانى

 

3:تناول الفول السودانى يعمل على تعزيز صحة الجلد والوقاية من التجاعيد وعلامات التمدد.

4:يعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل وحمايتها من الهشاشة والكسور، وذلك لاحتوائه على فيتامينات وعناصر غذائية مهمة لصحة الجسم.

5:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن تناول الفول السودانى يحد من خطر الإصابة بحصوات المرارة والالتهابات.

6:تناول الفول السودانى يساعد على الشبع وبالتالى يحد من خطر الاصابة بالسمنة المفرطة.

7:ينصح المرأة الحامل بتناول الفول السودانى فى نظامها الغذائى لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة ونمو الجنين.


فول سودانى

الفول السودانى

أطعمة

فول

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