موجز6.. وفد من البنك الدولى يشيد بمنظومة مشروع التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، وفد من البنك الدولى يشيد بمنظومة مشروع التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

قرّر رئيس الجمهورية التونسية محمد الناصر إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم 4 أغسطس المقبل وحتى 2 سبتمبر.

شهدت مدينة أسوان، اليوم الجمعة، ظهور قرود هاربة من فصيلة "النسانيس"، ولم يعلم مصدر حتى الآن ، وتسبب ظهور القرود فى إثارة مخاوف بعض المواطنين من نقل الأمراض، بينما حاول الآخرين الإمساك بها لاقتنائها، وذلك وسط مدينة أسوان بمناطق: الحاج حسن، والسيدة نفيسة، والشواربى، والحارث.

اقترب حسام غالى نجم الأهلى السابق ومدير الكرة الحالى فى الجونة، من الإنضمام لعضوية اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة لحين إجراء انتخابات واختيار مجلس جديد.

استقبل الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وفدًا من البنك الدولى ببورسعيد، برئاسة الدكتورة ركها منون، مدير قطاع الصحة والسكان والتغذية بالبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتورعمرو الشلقاني، خبير أول بالنظم الصحية بالبنك الدولي، والدكتور مصطفى عبدالله، الخبير الاقتصادى الأول بالنظم الصحية بالبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك فى زيارة تفقدية للتشغيل التجريبى لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

قتلت ربة منزل ابن شقيقتها بالعياط، حيث طعنته بسكين، مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المجنى عليه تدخل لفض مشاجرة بين والدته والمتهمة، مما دفعها لطعنه، وتمكن رجال المباحث من ضبطها.

وضع مسئولو اتحاد الكرة بند جديد استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020 وهو منع أي مدير فني بتولي تدريب ناديين فى موسم واحد.

أكد طارق يحيي إنه اتفق مع مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور على تولى تدريب الفريق الكروى الأول فى المباراة المقبلة فقط أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

كشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، أن نادي مانشستر يونايتد توصل لإتفاق نهائي مع ليستر سيتي للحصول على خدمات هاري ماجواير مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

اقترب حسن شحاته المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر من تولى منصب المشرف الفنى على المنتخب الأول ومعه إيهاب جلال مديرا فنيا وحسام غالى نجم الأهلى مديرا للمنتخب وشئون اللاعبين.

عرضت فضائية روسيا اليوم فيديو لوحيد القرن الأبيض الذى أعلنت منظمة لحماية البيئة في الولايات المتحدة أنها تمكنت من إنجاح أول ولادة بالتلقيح الاصطناعى لوحيد قرن أبيض في أمريكا الشمالية، الإنجاز الذى سيحمي هذا النوع من الانقراض.

أعلن نادى الصفاقسى التونسى، اليوم الجمعة، تعاقده رسمياً مع عمرو جمال مهاجم النادى الأهلى، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عرضت قناة يورونيوز فيديو لاحتفال ماليزيا بتسمية ثاني مولود باندا عملاق وأطلقت عليه اسم "يي يي"، والذي يعني باللغة المحلية "الصداقة". والتى تبلغ من العمر 19 شهرا وتم الاعلان خلال حفل خاص أقيم يوم الخميس في مركز حماية الباندا العملاق في كوالالمبور بحضور سفير الصين.

اتفق مجلس إدارة نادى الزمالك مع طارق يحيى على تولى القيادة الفنية للفريق الكروى الأول بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى.

أكدت الإعلامية نائلة فاروق رئيس التليفزيون المصرى، لـ"اليوم السابع"، أن قطع الإرسال عن شعائر صلاة الجمعة منذ قليل جاء بسبب عطل فنى هندسى مفاجئ، نتج عن أحمال كهرباء زائدة داخل مركز التحكم بسيارة الإذاعة الخارجية، حيث كانت تبث على الهواء من داخل مسجد الحسين

ينشر "اليوم السابع" عدد من النصائح للمستهلكين حول معرفة ختم اللحوم الطازجة والتفرقة بين اللحوم الصغيرة والكبيرة تجنبا للغش.

يعقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك جلسة فى الوقت الحالى مع طارق يحيى نجم الفريق السابق، من أجل الاتفاق على توليه القيادة الفنية للفريق الكروى الأول بشكل مؤقت.

اشترى تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى المملكة العربية السعودية نادى ألميريا الإسبانى اليوم الجمعة.

تشهد قنوات الإخوان حالة كبيرة من الارتباك والتخبط، دفعتها إلى الجوء لحيل ومخططات جديدة للهروب من الفضائح التى تم كشفها عنها سواء لسرقتها المحتويات الدرامية المصرية، أوكثرة المكالمات الهاتفية التى تتلقاها وتفضح أفكار التنظيم ومذيعيه.

رسمت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطقلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، البهجة على وجوه سكان 9 قرى ضمن القرى الأكثر احتياجا، من خلال اختيار كل جامعة مصرية قرية معينة لتطويرها وتنميتها.