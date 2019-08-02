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لو بتصحى كثيرًا فى منتصف الليل؟ اعرف ده معناه إيه

الجمعة، 02 أغسطس 2019 06:00 ص
لو بتصحى كثيرًا فى منتصف الليل؟ اعرف ده معناه إيه النوم وعلاقته باضطراب النوم
كتبت إيناس البنا

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يحتاج الشخص البالغ إلى 6-8 ساعات من النوم لشحن الجسم لليوم التالي، ومع زيادة فترات التعرض للتكنولوجيا، يتم التقليل من أهمية النوم.

مع التركيز فى العمل، فإننا نهمل توفير الراحة المناسبة للجسم الذي يزعج إيقاع الساعة البيولوجية ويؤثر في النهاية على أنماط نومك، ويعد الاستيقاظ المفاجئ في منتصف الليل من اضطرابات النوم الشائعة التي يعاني منها الأشخاص وذلك وفقا لتقرير موقع "onlymyhealth".

اضطرابات النوم
اضطرابات النوم

 

أسباب اضطرابات النوم
 

1. مشاكل القلق:

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلق يفشلون عمومًا في النوم الهادئ ليلًا.

2. بعض الأدوية تسبب اليقظة

بعض الأدوية الموصوفة تزعج النوم لأن تركيبته تؤثر على ساعتك الداخلية، وتشمل مضادات الاكتئاب ومضادات الاحتقان وأدوية القلب.

3. ضعف صحة القلب

يرتبط النوم وصحة القلب ارتباطًا وثيقًا،  فهناك حالة تسمى تصلب الشرايين المتعلقة بالشرايين المسدودة التي تستهدف الأشخاص الذين يعانون من اضطراب النوم، لذا قد تكون معرض لخطر انسداد الشريان لأنك لا تحصل على نوم جيد.

4. الجوع

الساعات الطويلة من الجوع أو عدم تناول الطعام يمكن أن تقلل من ضغط الدم في الجسم، وهو ما قد يسبب اضطراب للتأثير على النوم.

 

 


اضطراب النوم

ضغط الدم

القلق

مضادات اكتئاب

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