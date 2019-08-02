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غدا.. "المحامين" تنظم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بمقر اتحاد عمال مصر

الجمعة، 02 أغسطس 2019 07:55 م
غدا.. "المحامين" تنظم جلسة حلف اليمين للأعضاء الجدد بمقر اتحاد عمال مصر نقابة المحامين
كتب محمد السيد

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تعقد النقابة العامة للمحامين، جلسة حلف اليمين لخريجي وخريجات كليات الحقوق بالجامعات المصرية غدا السبت الموافق 3 أغسطس، برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور عدد من  أعضاء مجلس النقابة العامة.

وقالت النقابة العامة للمحامين ،إن الجلسة تعقد بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر، وتبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا،مشيرة إلى أنه يتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة مع الالتزام بالبدلة الكاملة والكرافت وروب المحاماة ، وشددت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

 


نقابة المحامين

سامح عاشور

المحامين

حلف اليمين

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