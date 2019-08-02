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ضبط 10 طن جبنة وسمن مجهولة المصدر بحوزة تاجر بالسويس

الجمعة، 02 أغسطس 2019 11:40 ص
ضبط 10 طن جبنة وسمن مجهولة المصدر بحوزة تاجر بالسويس المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن السويس، في ضبط تاجر مواد غذائية، بتهمة تخزين ما يقرب من 10 طن جبن وسمن مجهولة المصدر بالسويس.

أكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث التموين، بمديرية أمن السويس، قيام (تاجر مواد غذائية – سبق إتهامه والحكم عليه فى 2 قضية "تموينية")، بإدارة مخزنين بأحد العقارات، وتجميعه كميات كبيرة من منتجان الألبان ( جبنة - سمن ) مجهولة المصدر وتجهيزها، تمهيداً لتوزيعها على المحلات التجارية لبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه، وضبط (كميات كبيرة من عبوات الأجبان والسمن بلغ وزنها 9,250 طن، جميعها مجهولة المصدر وبدون علامات تجارية ومستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد ترويجها على المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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شرطة التموين

البان غير صالحة

مديرية امن السويس

التموين

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