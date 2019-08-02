شاهد.. قص شعر بولسونارو تثير الجدل فى البرازيل بعد إلغائه اجتماعا مع وزير خارجية فرنسا

وقالت الحكومة البرازيلية إن قص شعر بولسونارو لم يكن السبب فى إلغاء اجتماع مع وزير الخارجية الفرنسى، ولكن كان ذلك بسبب "قضايا جدول الأعمال"، وبررت الحكومة البرازيلية الإلغاء بالإشارة إلى أن لو دريان قد استقبل بالفعل نظيره إرنستو أراخو.

ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية كان على رئيس البرازيل مقابلة وزير خارجية فرنسا فى برازيليا، وبعد إلغائه الاجتماع بوقت قصير لوحظ أنه يقص شعره.

وقال أوتافيو دو ريجو باروس، المتحدث باسم الرئاسة: " إلغاء الاجتماع ليس له علاقة بالشعر. بالتأكيد لا".

وأكدت الدبلوماسية لفرنسا أن هناك "خطوطاً حمراء" لا ينبغى تجاوزها فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة، مع الإشارة إلى الاحترام الكامل لاتفاق باريس وحماية المعايير البيئية.