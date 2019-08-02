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شاهد.. قص شعر بولسونارو تثير الجدل فى البرازيل بعد إلغائه اجتماعا مع وزير خارجية فرنسا

الجمعة، 02 أغسطس 2019 03:26 م
شاهد.. قص شعر بولسونارو تثير الجدل فى البرازيل بعد إلغائه اجتماعا مع وزير خارجية فرنسا رئيس البرازيل
كتبت فاطمة شوقى

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أثار قص شعر الرئيس البرازيلى، جايير بولسونارو، جدلا واسعا فى البرازيل، حيث اعتقد البعض أنه قام بإلغاء اجتماع مع وزير الخارجية الفرنسى "جان إيف لو دريان".

بولسونارو (1)

وقالت الحكومة البرازيلية إن قص شعر بولسونارو لم يكن السبب فى إلغاء اجتماع مع وزير الخارجية الفرنسى، ولكن كان ذلك بسبب "قضايا جدول الأعمال"، وبررت الحكومة البرازيلية الإلغاء بالإشارة إلى أن لو دريان قد استقبل بالفعل نظيره إرنستو أراخو.

بولسونارو (1)

ووفقا لصحيفة "الكوميرثيو" البيروفية كان على رئيس البرازيل مقابلة وزير خارجية فرنسا فى برازيليا، وبعد إلغائه الاجتماع بوقت قصير لوحظ أنه يقص شعره.

بولسونارو (2)

وقال أوتافيو دو ريجو باروس، المتحدث باسم الرئاسة: " إلغاء الاجتماع ليس له علاقة بالشعر. بالتأكيد لا".

بولسونارو (3)

وأكدت الدبلوماسية لفرنسا أن هناك "خطوطاً حمراء" لا ينبغى تجاوزها فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة، مع الإشارة إلى الاحترام الكامل لاتفاق باريس وحماية المعايير البيئية.

بولسونارو (4)

 


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رئيس البرازيل

بوسونارو

قص شعر

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