رئيس كوريا الجنوبية: اليابان ستواجه عواقب وخيمة لقرارها "المتهور"

سول (أ ش أ)

حذر الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الجمعة، من أن اليابان ستواجه عواقب وخيمة لقرارها "المتهور" بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم .

ووصف مون، خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء حول النزاع التجارى المتفاقم مع اليابان، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، خطوة اليابان لتوسيع قيود التصدير بأنها " تحد كبير" للعلاقات الثنائية بين البلدين و"عمل أنانى" سيضر الاقتصاد العالمى بشدة.

وحذر من أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتخذ تدابير "مقابلة" بطريقة حازمة ردا على هذه الخطوة، مُشيرًا إلى أن اليابان حتى لو كانت قوة اقتصادية، فإن كوريا الجنوبية لديها "طرق" لمواجهة محاولة اليابان لتدمير اقتصادها .

وأضاف: "سنكثف ردودنا بطريقة تدريجية وفقا للإجراءات التى اتخذتها الحكومة اليابانية"، مُحذرًا: "إذا ضربت اليابان اقتصادنا عن قصد، فسوف تواجه أيضا أضرارا كبيرة".

وأشار إلى أن بلاده لا تريد دورة مفرغة من الأفعال المتبادلة، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لإيقافها هى أن تتراجع اليابان عن القيود التجارية فى أقرب وقت ممكن وأن تجرى حوارا مع كوريا الجنوبية.

وتشمل خيارات سول الممكنة إلغاء اتفاق ثنائى لتبادل المعلومات العسكرية، يُطلق عليه "اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية" والتى يتم تجديدها كل عام تلقائيا فى أغسطس .

وكان مجلس الوزراء اليابانى أجاز، فى وقت سابق من اليوم، مشروع قانون لإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التى تضم 27 دولة، فى انتقام اقتصادى إضافى ردًا منها على فرض العمل القسرى الذى مارسته اليابان ضد العمالة الكورية الجنوبية فى زمن الحرب.