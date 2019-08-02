سوبر كورة
Ads
الجمعة، 02 أغسطس 2019 05:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس كوريا الجنوبية: اليابان ستواجه عواقب وخيمة لقرارها "المتهور"

الجمعة، 02 أغسطس 2019 03:18 م
رئيس كوريا الجنوبية: اليابان ستواجه عواقب وخيمة لقرارها "المتهور" رئيس كوريا الجنوبية
سول (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الجمعة، من أن اليابان ستواجه عواقب وخيمة لقرارها "المتهور" بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم .

ووصف مون، خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء حول النزاع التجارى المتفاقم مع اليابان، حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، خطوة اليابان لتوسيع قيود التصدير بأنها " تحد كبير" للعلاقات الثنائية بين البلدين و"عمل أنانى" سيضر الاقتصاد العالمى بشدة.

وحذر من أن الحكومة الكورية الجنوبية ستتخذ تدابير "مقابلة" بطريقة حازمة ردا على هذه الخطوة، مُشيرًا إلى أن اليابان حتى لو كانت قوة اقتصادية، فإن كوريا الجنوبية لديها "طرق" لمواجهة محاولة اليابان لتدمير اقتصادها .

وأضاف: "سنكثف ردودنا بطريقة تدريجية وفقا للإجراءات التى اتخذتها الحكومة اليابانية"، مُحذرًا: "إذا ضربت اليابان اقتصادنا عن قصد، فسوف تواجه أيضا أضرارا كبيرة".

وأشار إلى أن بلاده لا تريد دورة مفرغة من الأفعال المتبادلة، مضيفا أن الطريقة الوحيدة لإيقافها هى أن تتراجع اليابان عن القيود التجارية فى أقرب وقت ممكن وأن تجرى حوارا مع كوريا الجنوبية.

وتشمل خيارات سول الممكنة إلغاء اتفاق ثنائى لتبادل المعلومات العسكرية، يُطلق عليه "اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية" والتى يتم تجديدها كل عام تلقائيا فى أغسطس .

وكان مجلس الوزراء اليابانى أجاز، فى وقت سابق من اليوم، مشروع قانون لإسقاط كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التى تضم 27 دولة، فى انتقام اقتصادى إضافى ردًا منها على فرض العمل القسرى الذى مارسته اليابان ضد العمالة الكورية الجنوبية فى زمن الحرب.

 


كوريا الجنوبية

اليابان

القائمة البيضاء

القيود التصديرية

رئيس كوريا الجنوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس كوريا الجنوبية يعرب عن أسفه الشديد إزاء إزالة اليابان لبلاده من القائمة البيضاء

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:39 ص

اليابان تشرع فى حذف كوريا الجنوبية من "القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم"

الجمعة، 02 أغسطس 2019 08:37 ص

كوريا الجنوبية تختبر إطلاق أول طائرة هليكوبتر بدون طيار

الجمعة، 02 أغسطس 2019 12:00 ص

بومبيو يأمل فى رأب الصدع بين كوريا الجنوبية واليابان

الأربعاء، 31 يوليه 2019 01:18 م

كوريا الجنوبية: مستعدون لتحقيق إنجازات ملموسة فى العلاقات بين الكوريتين

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 07:26 ص

سول: اليابان ترفض مجددا دعوة كوريا الجنوبية لعقد محادثات حول قيود التصدير

الإثنين، 29 يوليه 2019 12:50 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

قبل طرحه.. برومو "FORD v FERRARI" يحقق هذا الرقم على يوتيوب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

محمد صلاح: إختيارات أجيرى "غلط ".. والدليل إختيار الشناوى كأفضل لاعب

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

باحثون يطورون سماداً جديدا يقلل التلوث.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة