حيكت في ٦سنوات.. تعرف علي أكبر سجاد يدوي بإيران فى 5 معلومات

عرضت إيران أكبر سجاد يدوى ازاح الرئيس حسن روحاني الستار عنها في مدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية حيث يقام معرض تبريز الدولي للسجاد.

ووفقا للمعلومات الواردة عنها:

- استغرق حياكتها 6 سنوات وتعرض هذه السجادة حاليا فى الدورة الرابعة لمعرض تبريز الدولي للسجاد.

-تبلغ مساحتها 600 متر مربع.

- تزن 3 أطنان.

- استخدمت فيها 70 نوعا من الأصباغ.

- قالت إيران انها تعد أكبر سجادة تم حياكتها يدويا في العالم.

كما تم عرض سجاد يدوية اخرى بمساحة 400 متر مربع في معرض السجاد.

ووفقا لوكالة فارس تعتبر إيران أكبر مصدر للسجاد اليدوي في العالم. حيث تبلغ صادراتها نحو 420 مليون دولار (30% من السوق العالمية)، ويقدر عدد النساجين في إيران بما يزيد عن مليون نساج، ينتجون السجاد للسوق المحلية والعالمية، وتصدر إيران السجاد لنحو 100 دولة حول العالم.