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حبس متهم 4 أيام بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم

الجمعة، 02 أغسطس 2019 10:00 م
حبس متهم 4 أيام بالاستيلاء على مليون جنيه من المواطنين بزعم تسفيرهم متهم - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية بحبس متهم  بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى القضية.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، إلا أنه لم يف بما وعد.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والاحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية، وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى عبر شبكة الإنترنت.

 


نيابة الشئون المالية

النصب والاحتيال

توفير فرص

تاشيرات

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