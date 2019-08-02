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الأوقاف تنفى صرف مكافآت للعاملين على مشروع صكوك الأضاحى من أموال الصكوك

الجمعة، 02 أغسطس 2019 10:38 ص
الأوقاف تنفى صرف مكافآت للعاملين على مشروع صكوك الأضاحى من أموال الصكوك وزارة الأوقاف
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول اعتزام وزارة الأوقاف صرف مكافآت للعاملين بالوزارة القائمين على مشروع صكوك الأضاحى من أموال تلك الصكوك، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول اعتزام الوزارة صرف مكافآت العاملين القائمين على مشروع الصكوك بالوزارة من صكوك الأضاحى، مُشددةً على أن أموال تلك الصكوك تذهب كاملة إلى المستحقين بعد تحويلها إلى أضاحى، وأن مكافآت العاملين ليس لها أى علاقة بأموال الصكوك، وإنما يتم صرفها من الميزانية الخاصة بالوزارة، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة بلبلة الرأى العام وغضب المواطنين.
 
وفى سياق متصل أطلقت الوزارة خدمة توصيل صكوك الأضاحى للمنازل للراغبين فى شراء صك أضحية الأوقاف، مُعلنة أن قيمة الصك تبلغ 1800 جنيه، وأنه تم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة فى محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.
 
كما نفت الوزارة أيضا ما تردد بشأن إصدار وزارة الأوقاف قراراً يُلزم المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياهالخاصة بالمساجد، مُوضحةً أن مصروفات الكهرباء والمياه فى المساجد تتحملها الوزارة بالكامل، ولن يتم تحصيلها من المصلين فى المساجد بأى حال من الأحوال، مُشددةً على أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.
 
وأشارت الوزارة  إلى أنه فى إطار سعيها لترشيد استهلاك الكهرباء فى المساجد، فقد قامت بالاتفاق مع وزارة الكهرباء، لتركيب عدادات ذكية مُسبقة الدفع بالمساجد، على أن يتم شحن الكروت الخاصة بها بموجب خطابات من إدارات الأوقاف بالمحافظات بشكل دورى.

الصكوك

عيد الاضحى

فواتير كهرباء المساجد

مجلس الوزراء

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