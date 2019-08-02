سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 12:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:10 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة تحليل مخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة التضامن تنفى وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة.
 
 
 
1
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
"السكة الحديد " تعلن حاجتها لمضيفات للعمل بالقطارات من خريجات السياحة
 
 
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
 
 
صور.. لاعبو الأهلى يرحبون بـ"قفشة ومتولى" فى أول تدريب
 
 
مرتضى منصور يعلن صفقة جديدة للزمالك والمدرب أجنبى يصل خلال أسبوع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تقييمات إيجابية لـ ذا روك وجايسون ستاثام بفيلم Hobbs & Shaw بعد عرضه

تقييمات إيجابية لـ ذا روك وجايسون ستاثام بفيلم Hobbs & Shaw بعد عرضه

رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة "زملكاوى"

رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة "زملكاوى"

بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر

حسام غالى مفاجأة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتولى الإشراف على المنتخب

حسام غالى مفاجأة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتولى الإشراف على المنتخب

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة