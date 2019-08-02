الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة الجمعة، 02 أغسطس 2019 09:10 م تحليل مخدرات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة التضامن تنفى وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة. الحكومة ترد على شائعة تسريح 25% من موظفيها بعد خضوعهم لتحليل مخدرات "التضامن" تنفى وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة مميش: قناة السويس تحقق أكبر رقم قياسى فى تاريخها بعبور 81 سفينة اليوم نشاط مكثف لقوات حرس الحدود على كافه الاتجاهات الاستراتيجية خلال شهر.. ضبط 18 قنبلة معدة للتفجير وفد من البنك الدولى يشيد بمنظومة مشروع التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 660 جنيها للجرام "السكة الحديد " تعلن حاجتها لمضيفات للعمل بالقطارات من خريجات السياحة الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة لاعبو الأهلى يرحبون بـ"قفشة ومتولى" فى أول تدريب مرتضى منصور يعلن صفقة جديدة للزمالك والمدرب أجنبى يصل خلال أسبوع مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تقييمات إيجابية لـ ذا روك وجايسون ستاثام بفيلم Hobbs & Shaw بعد عرضه رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة "زملكاوى" بعد طرح ألبومه "فارق معاك".. رامى صبرى تريند على يوتيوب وتويتر حسام غالى مفاجأة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتولى الإشراف على المنتخب شاهد.. البوستر الرسمى لفيلم Rambo: Last Blood بطولة سيلفستر ستالونى الملامح الأولى للموسم الثالث لمسلسل الغموض 13 Reasons Why طارق العشرى يعلن انتقال إمام عاشور إلى الزمالك رسمياً لأول مرة.. سيدة فرنسية تدير كأس السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي أستون فيلا يواصل ثورة الميركاتو قبل انطلاق الدورى الإنجليزى.. "الفيلانز" يبرم صفقتين فى 24 ساعة بضم حارس بيرنلى ونجم زيمبابوى.. 132 مليون جنيه إسترلينى قيمة 12 صفقة للعائد لدورى الأضواء.. وساويرس كلمة السر فيديو معلوماتى.. اعرف ماكينات تذاكر المترو آليا وخطة تعميمها بالمحطات شاهد.."مباشر قطر": تنظيم الحمدين يحول سفارة قطر بالصومال لوكر للإرهابيين قفشة: ديسابر ضغط لانتقالى للزمالك.. وعبد الحفيظ سبب تمسكى بالأهلى المزيد من Trending Plus
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