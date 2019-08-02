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إلغاء سن التقاعد للعاملين بالسعودية

الجمعة، 02 أغسطس 2019 02:56 م
إلغاء سن التقاعد للعاملين بالسعودية الأمير محمد بن سلمان
إيمان حنا

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فى خطوة نحو التطوير ألغت المنشآت التجارية والهيئات العاملة بالمملكة العربية السعودية سن التقاعد وهو 60عاما للعاملين و55 للعاملات، وأرجعت سن التقاعد وفق ما تقضى به أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية، وفقلا لصحيفة "عكاظ".

 

كما ألغت المملكة التمييز بين الرجال والنساء فى قوانين العمل إذ اعتبرت العامل هو كل شخص يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته بغض النظر عن جنسه سواء امرأة أو رجل.

 

كما أقرت التعديلات بألا يجوز فصل العاملة أو إنذارها بالفصل فى حال إصابتها بمرض ما أثناء فترة الحمل أو بعد الوضع.

 

تأتى هذه التعديلات فى سياق النهج الجديد للمملكة نحو المساواة ومنح المرأة مزيدا من الحقوق والمساواة مع الرجل ومنها إلغاء نظام الولاية على سفر المرأة وهو القرار الذى دخل حيز التنفيذ اليوم.


السعودية

المرأة السعودية

المملكة

ولى عهد السعودية

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ali

هل يشمل هذا القرار المعلمات والمسلمين في الوظائف الحكوميه ارجوكم ارشدونا لو سمحتم

هل يشمل هذا القرار المعلمين والمعلمات في الدوله في الوظائف الحكوميه

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