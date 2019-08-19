يديعوت : النمو الاقتصادى الإسرائيلى يحتل المرتبة الرابعة عالمياً

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن النمو الاقتصادى الإسرائيلى احتل المرتبة الرابعة عالمياً بعد الولايات المتحدة وكندا وإسبانيا، فى حين تواجه عدد من دول المنطقة أزمات اقتصادية .

وقالت الصحيفة إنه للسنة الثالثة على التوالى تتمكن إسرائيل من الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى ، مضيفة أن الاقتصاد تمكن من تحقيق 2.4% فى النصف الأول من العام الجارى مقابل 1.7% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وفى تعليق منه على الخبر ، قال وزير الاقتصاد الإسرائيلى "ايلى كوهين"، إنه لا يستبعد أن تكون إسرائيل من أهم الاقتصاديات فى العالم خلال العشر سنوات المقبلة، علاوة على أنها تتقدم على دول أوروبية من حيث النمو الاقتصادى .

ومن جانبه قال المحلل الاقتصادى الإسرائيلى سلمى معوذ أنه من أجل دفع النمو الاقتصادى فى إسرائيل يجب تقليل سعر الفائدة فى البنوك الإسرائيلية ، مما يزيد من عمليات التصنيع وإيجاد أسواق جديدة للاستثمار.