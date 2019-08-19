وزير الخارجيه الألمانى يطالب بقاعدة أوروبية لتنظيم توزيع اللاجئين داخل أوروبا

برلين (أ ش أ)

طالب وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس بتوفير قاعدة أوروبية لتنظيم كيفية توزيع اللاجئين داخل أوروبا.. مشيرا إلى أنه لا يمكن الاستمرار بالأسلوب العشوائى الحالى بإجراء مفاوضات أوروبية حول توزيع اللاجئين بعد إنقاذهم من البحر.

وقال ماس - خلال مؤتمر صحفى عقدته وزارته - "لابد من رفع مستوى إنقاذ اللاجئين فى البحر المتوسط إلى مستوى أوروبى رسمي"، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتم حله على المستوى الأوروبى حتى الآن.

ورأى ماس أن عودة القيام بمهمة أوروبية لإنقاذ اللاجئين فى البحر مرتبطة بإيجاد مبدأ لتوزيع من يتم إنقاذهم على الدول الأوروبية. منوها إلى أنه يجرى فى الوقت الراهن التشاور حول آلية لتنظيم الدول والموانىء التى يمكنها السماح للاجئين بالرسو والنزول إلى أراضيها، وأكد ضرورة التوصل إلى قرار بهذا الشأن بأسرع ما يمكن.