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على مساحة 493 فدانا..

ننشر تفاصيل مشروع إنشاء الغابة الشجرية بأسيوط بتكلفة 60 مليون جنيه

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:24 ص
ننشر تفاصيل مشروع إنشاء الغابة الشجرية بأسيوط بتكلفة 60 مليون جنيه الغابة الشجرية
أسيوط - فريق المحافظات

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يعتبر مشروع إنشاء الغابة الشجرية ومحطة معالجة الصرف الصحى بقرية النواورة بمركز البدارى من أهم المشروعات العملاقة التى يتم تنفيذها ضمن مشروعات المحافظة وبتكلفة عالية.. و"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات عن المشروع..

1-إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بتكلفة استثمارية 133 مليون جنيه تقريبا

2. إنشاء غابة شجرية على مساحة 493 فدان بتكلفة 60 مليون جنيه

3- المحطة تخدم مايقرب من 90 ألف نسمة وهى قرى النواورة والعتمانية ووادى الشيح

4- المحطة من ضمن مشروعات التعاون التى يتم تمويلها من البنك الدولى

5- تم بدء العمل فيها بتاريخ 1 مارس 2016 لمدة 18 شهر وتم مد العمل بها لمدة 6 أشهر

6- اعتماد مبلغ 3 ملايين جنيه من صندوق الخدمة بالمحافظة ومليون جنيه من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للتوصيل للمناطق المحرومة

7- يتكون المشروع من محطة معالجة برك أكسدة بالنواورة بطاقة ( 6 آلاف متر مكعب / يوم) مرحلة أولى تصل إلى ( 12 ألف متر مكعب / يوم) مرحلة ثانية بتكلفة 50 مليون جنيه

8-المحطة الرئيسة بالنواورة  بطاقة 135 ألف لتر ثانية وتخدم قرية النواورة ومحطة فرعية بقرية العتمانية بطاقة 45 ألف لتر ثانية تخدم العتمانية ووادى الشيح

9- يحتوى المشروع على شبكات إنحدار بطول 35 كم وخطوط طرد 10 كم و 6500 وصلة منزلية كمرحلة أولى بتكلفة 87 مليون جنيه

10- المحطة على وشك الانتهاء منها ويتم تشغيلها تجريبيا وبدء العمل بالغابة الشجرية بتكلفة 60 مليون جنيه على مساحة 493 فدانا.


اسيوط

البداري

الغابة الشجرية

النواورة

مشروعات الصرف الصحى

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