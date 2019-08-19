موجز6.. السيسى: منطقة التجارة الحرة وأجندة أفريقيا 2063 أساس التكامل الإقليمى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قمة "التيكاد" المرتقبة باليابان، وإصدار حكم بالإعدام شنقاً لـ6 متهمين بقضية "لجان المقاومة الشعبية"، وتوقيع ميتشو للزمالك، وعقوبة الأهلى وسيد عبد الحفيظ.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى قمة "التيكاد 7 " القادمة ، نشرها الموقع الرسمى للخارجية اليابانية اليوم الاثنين، أعرب خلالها عن خالص تقديره لشعب وحكومة اليابان لاستضافتها اجتماعات مؤتمر طوكيو الدولى السابع للتنمية الأفريقية " تيكاد 7 "، المقرر عقدها خلال الفترة من 28 حتى 30 أغسطس الجاري، ومنظمي ذلك الاجتماع الهام ، وبصفة خاصة مفوضية الاتحاد الأفريقي ، والبنك الدولي، وبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ، ومكتب المستشار الخاص بشان أفريقيا التابع للأمم المتحدة.





عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعاً، لمتابعة أعمال رفع كفاءة وتطوير المتحف المصرى بالتحرير، وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حضره وزراء الآثار والسياحة والإسكان واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ومسئولو الجهات المعنية.





"مشروع ضخم وحلم يتحول إلى حقيقة وفى الكواليس إعلام عالمى يتابع التفاصيل".. بهذه العبارة يمكن إيجاز العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، التى تضع الحكومة المصرية لمساتها الأخيرة وسط اهتمام إعلامى عالمى وترقب لآخر مراحل المشروع.





يستعرض "اليوم السابع" بالأرقام، الضرائب المستحقة على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، بعد توفيق أوضاعها من خلال تراخيص مؤقتة، كما تضمن مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان.





قضت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقاً، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".





تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أعمال تطوير محور ترعة الطوارئ، وهو المشروع الذى يعد أحد أهم المشروعات التى يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.





نقلت الأجهزة التنفيذية رفات أبو الإخلاص الزرقانى وشقيقته إلى ميدان المساجد بساحة أبو العباس بمنطقة بحرى ، قبل هدم المسجد بمنطقة غيط العنب.





شهادة دولية جديدة فى حق الاقتصاد المصرى، جاءت ضمن تقرير أصدرته مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية أشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وفقا لما جاء في التقرير، وتشير التوقعات أيضا إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا.





نجح المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة فى الفوز برئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية لمدة 4 سنوات بالدورة 2019-2023 وفق ما تم إعلانه عقب انتهاء إجراءات انتخاب رئيس الاتحاد بحضور 35 شخصا لهم حق التصويت.





تراجعت أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين، بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى بسوق الصاغة 694 جنيها للجرام.





تلقت قنوات الإخوان مؤخرا عدد كبير من الفضائح، والتى كانت آخرها "فضيحة صفر فى عدد المشاهدات"، بالإضافة إلى تعليقات لاذعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الصفحة الخاصة بقناة الشرق، التى يترأس مجلس إدارتها الهارب فى الخارج أيمن نور، وأظهرت هذه التعليقات أكاذيب إعلام الإخوان وفضحت انحيازهم للخارج ضد الدولة المصرية.





انتهت منذ قليل محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، والتى تمت وسط إجراءات أمنية مشددة، وتتكون هيئة محامى البشير من 97 محاميًا على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، وهو قيادى فى المؤتمر الوطنى المحروم من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.





تحولت قرية "جرزا" التابعة لمركز العياط بالجيزة، إلى ثكنة عسكرية، بعد اشتباك وقعت بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة آخرين، بالإضافة أى إشعال النار بأحد المنازل، فيما تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الأوضاع.





كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن درجات الحرارة انخفضت ووصلت لمعدلاتها الطبيعية، حيث يسود طقس صيفى معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف على كافة الأنحاء ليلا.





انطلق لأول مرة في مصر كافيه بضم طاقم عاملين من الموظفين المصابين بمتلازمة داون، فى حكاية مختلفة لمدينة الإسكندرية، تؤكد أن أبطال متلازمة داون يمكنهم بالإرادة تغيير الكثير من الأشياء.





كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم الاثنين، أن الأطباء قاموا باستخراج 64 خرزة مغناطيسية من معدة صبي يبلغ من العمر 6 سنوات، بعد أن ذهب إلى المستشفى مصابا بألم في البطن.





أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس المخرج خالد مرعى ، 4 ايام على ذمة التحقيق، لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة مخدر الحشيش وبذور مخدر الماريجوانا، عبر مطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.





ملكة الإحساس، ذات حنجرة ذهبية، تطرب جمهورها بالملايين من المحيط للخليج بحسها المرهف وصوتها العذب الذى يجعلك تعيش معه من خلال الأغنيات الرومانسية والعاطفية والحزينة، واليوم استيقظ محبو الفنانة إليسا، على خبر صادم معلنة اعتزالها طرح ألبومات غنائية، مؤكدة أن الألبوم الذى تعمل عليه حاليًا سيكون الأخير فى مسيرتها الغنائية.





قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادى الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه، لعدم الالتزام بمقاعد البدلاء فى مباراته مع بيراميدز بدور الستة عشر لكأس مصر.





بعد طول انتظار وشغف جماهيرى كبير، نصب مسئولو نادى الزمالك الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" مديرًا فنيًا للفريق الكروى الأول، بعد إعلان ميتشو استقالته من تدريب أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، ووصل إلى القاهرة صباح أمس الأحد لخلافة خالد جلال بعد إقالته من القيادة الفنية عقب الخسارة من الأهلى بهدف دون رد فى مباراة القمة 118 وضياع لقب الدورى.





كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، قائمة الأهداف المرشحة للحصول على جائزة "بوشكاش" التي تمنح لأفضل هدف في العالم لعام 2019.







حقق منتخب ناشئى كرة اليد إنجازاً غير مسبوق بالتتويج بكأس العالم لمواليد 2000 فى مقدونيا لأول مرة فى التاريخ عقب الفوز على ألمانيا فى النهائى بنتيجة 32 / 28.