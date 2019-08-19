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موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس مستقر بالـ72 ساعة المقبلة والرطوبة تقل لـ60 % بالقاهرة

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:16 م
موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. طقس مستقر بالـ72 ساعة المقبلة والرطوبة تقل لـ60 % بالقاهرة

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نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها  توقعات الأرصاد  لاستقرار الطقس خلالال72 القادمة

وفيما يلى عرض لأهم الاخبار:

الأرصاد: طقس مستقر بالـ72 ساعة المقبلة والرطوبة تقل لـ60 % بالقاهرة

كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن درجات الحرارة انخفضت ووصلت لمعدلاتها الطبيعية، حيث يسود طقس صيفى معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون لطيف على كافة الأنحاء ليلا.

 

مصر للطيران تسير غدا 27 رحلة جوية لعودة 6300 حاجاً من الأراضى المقدسة

تشهد مصر للطيران، غدا الثلاثاء، تسيير أكبر تشغيل لرحلات عودة الحجاج من الأراضى المقدسة، فى يوم واحد، لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث تسير الشركة 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة.

 

المؤبد لـ41 متهما والمشدد 15 سنة لـ7 آخرين وبراءة 14 بـ"المقاومة الشعبية"

قضت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الاثنين، بمعاقبة 41 متهمًا بالسجن المؤبد، 13 حضوريًا، و28 غيابيًا، ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة، وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".

 

اعرف توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة × 18 معلومة

استقرار حالة الجو خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وسط توقعات خبراء الأرصاد باستمرار الانخفاض فى درجات الحرارة وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية ، حيث سيسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد .

 

97 محاميا يدافعون عن عمر البشير بأولى جلسات محاكمته فى الخرطوم

انتهت منذ قليل محاكمة الرئيس السودانى السابق عمر البشير، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية بالعاصمة الخرطوم، والتى تمت وسط إجراءات أمنية مشددة، وتتكون هيئة محامى البشير من 97 محاميًا على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر، وهو قيادى فى المؤتمر الوطنى المحروم من المشاركة السياسية خلال الفترة الانتقالية.

 

التحقيق مع مخرج سينمائى ضبط بحوزته مخدرات أثناء تفتيشه بمطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة، التحقيق مع مخرج سينمائى، بعد ضبط بحوزته مواد مخدرة فى مطار القاهرة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة


الارصاد

موجز اخبار مصر

درجات الحرارة

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