لو شغلك كله في السهرة..أعرف إزاى تقدر تنام خلال ساعات النهار

كتبت هند عادل

ضغوط وطبيعه العمل قد تفرض قيود ومواعيد محددة، والعمل فى شيفتات مسائية مما يمنع الشخص من أخذ قسط من النوم خلال الليل ويضطر إلى النوم بالنهار وتغيير نظام روتينه اليوم وساعته البيولوجية وهوما يصاحبه العديد من الاضطرابات النفسية والصحية.

طبيعة حياة البشرهى العمل نهارا والنوم خلال ساعات الليل وأى تغييرفى ذلك نتيجة نوبات العمل المسائية قد يكون له آثار صحية خطيرة على مدى الطويل، ولن يكون أمام الشخص ملجأ سوى النوم خلال النهار وتغيير نمط حياته وهو ما يتطلب بعد الخطوات للحصول على قدر كاف من الراحه خلال أوقات النهار، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

للحصول على ساعات نوم خلال النهار لتعويض فقدانه ليلا يجب إتباع بعد النصائح وهى:





- تجنب المنبهات قبل وقت النوم، إذا كنت تعمل ليلاً وتحتاج إلى النوم من الصباح حتى بعد الظهر فحاول تجنب الكافيين بعد الجزء الأول من ساعات عملك خلال الليل.

- تجنب الضوء فالتعرض له قد يؤدى إلى صعوبة فى النوم، احرص على إرتداء النظارات الشمسية في طريق العودة إلى المنزل.

- تجنب استخدام الموبايل لوقت طويل قبل النوم، وضرورة تقليل الإضاءة المحيطة بتعليق ستائر لإظلام الغرفة على النوافذ أو إرتداء قناع العين.

- خلق بيئة من الهدوء فى الغرفة وإيقاف تشغيل كافة الأجهزة الالكترونية وإرتداء سدادات الأذن لمنع وصول أى أصوات خارجية إليك.

- ممارسة نشاطاتك اليومية من الرياضة بعد الاستيقاظ من النوم وليس قبله.

- تجنب تدخين السجائر عند اقتراب ساعات النوم.