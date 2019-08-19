فك لغز "رسالة الزجاجة" ..بحار روسى كتبها قبل 50 عاما ..ويؤكد: هذا خط يدى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رجلا اكتشف رسالة روسية تبلغ من العمر 50 عامًا في زجاجة من البحرية الروسية على شواطئ غرب ألاسكا.

وأوضحت أن تايلر إيفانوف عثر على الرسالة الروسية المكتوبة بخط اليد في وقت سابق من هذا الشهر أثناء جمع الحطب بالقرب من شيشماريف ، على بعد 966 كم شمال غرب أنكوراج.

وقال إيفانوف "كنت فقط أجمع الحطب، وتصادف وجود الزجاجة ، ولاحظت أنها زجاجة خضراء مغلقة بغطاء فلين. ولكنه لم يكن فلين حقًا ، وإنما كان غطاءًا ضيقًا ، ويمكنني أن أرى أن داخل الزجاجة ملاحظة. "

وقال مسئولون إن إيفانوف شارك اكتشافه على موقع فيس بوك حيث ترجم المتحدثون باللغة الروسية الرسالة ووجدوا أنها تحية من بحار روسي في الحرب الباردة بتاريخ 1969. تضمنت الرسالة عنوانًا وطلبًا للرد من الشخص الذي يجد الرسالة.

وتعقب مراسلون من شبكة وسائل الإعلام الروسية المملوكة للدولة ، روسيا 1 ، الكاتب الأصلي ، النقيب أناتولي بوتسانينكو.

وقال بوتسانينكو "يبدو وكأنه خطي. بالتأكيد!.

وقال بوتسانينكو إن الرسالة أُرسلت بينما كان على متن السفينة سولاك ، التي أشرف على بنائها في عام 1966 وأنه كان يبحر حتى عام 1970.

وقال مسئولون إنه عندما نشرت صور الزجاجة والملاحظة فإن بوتسانينكو لم يستطع منع نفسه من ذرف دموع الفرحة.

وقال بوتسانينكو إنه في مرحلة ما من حياته المهنية ، كان أصغر قائد في منطقة المحيط الهادى حيث كان يبلغ من العمر 33 عامًا.