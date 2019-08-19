ضبط 24 عاطلا وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين خلال حملة أمنية على البؤر الإجرامية بنطاق مديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية بقيام ضباط مباحث المديرية بضبط 24 بالبؤر الإجرامية بأقسام شبرا الخيمة وقليوب وبنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية، وبحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدرة عباره 150 قرص مخدر، و200 جرام هيروين وكيلو و400 جرام حشيش، 350 جرام بانجو.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.