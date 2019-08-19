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حالة الطقس اليوم الإثنين 19/8/2019 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 19/8/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الإثنين ، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام ما بين 3-4 درجات مئوية، ويكون الطقس صيفياً معتدلاً فوق المرتفعات الجبلية، وحاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض السحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً:يكون الطقس لطيفاً ورطباً في عموم المناطق، يميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في كافة المناطق نهاراً ، وفي ساعات الليل تصبح الأجواء معتدلة ومنعشة في الجبال ، ودافئة الى معتدلة في بقية المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية.


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