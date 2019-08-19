جنايات المنيا تقضى بسجن 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار 15عاما وغرامة مليون جنيه

وضمت قائمة المتهمين فى القضية رقم 10315 لسنة 2019 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 348 لسنة 2019 كلي شمال المنيا كل من: "رجب ع" 64 عاما، فلاح، و"عبد الوهاب م" 33 عاما، فلاح، "محمد ا " 59 عاما، فلاح، "فرج م" 34 عاما، فلاح، "بسام ج" 22 عاما، بالسجن 15 عاما مشددة لإتهامهم بتكوين تشكيل فيما بينهم للحفر والتنقيب عن الآثار بمركز مغاغة بالمخالفة لأحكام القانون.