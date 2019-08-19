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جنايات المنيا تقضى بسجن 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار 15عاما وغرامة مليون جنيه

الإثنين، 19 أغسطس 2019 06:18 م
جنايات المنيا تقضى بسجن 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار 15عاما وغرامة مليون جنيه محكمة - أرشيفية
المنيا : فريق المحافظات

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قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي، ووائل شعبان، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين بالسجن المشدد 15 عاما،  وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، لقيامهم بأعمال تنقيب عن الآثار بمركز مغاغة.
 
وضمت قائمة المتهمين فى القضية رقم 10315 لسنة 2019 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 348 لسنة 2019 كلي شمال المنيا كل من: "رجب ع" 64 عاما، فلاح، و"عبد الوهاب م" 33 عاما، فلاح، "محمد ا " 59 عاما، فلاح، "فرج م" 34 عاما، فلاح، "بسام ج" 22 عاما، بالسجن 15 عاما مشددة لإتهامهم بتكوين تشكيل فيما بينهم للحفر والتنقيب عن الآثار بمركز مغاغة بالمخالفة لأحكام القانون.
 
 

 


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