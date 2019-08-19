تعرف على أعمال التطوير الجارية بمحور "أحمد تيسير" شرق مدينة نصر

تجرى محافظة القاهرة أعمال تطوير بمنطقة محور أحمد تيسير بشرق مدينة نصر، بمشاركة مديرية الطرق، ويعرض "اليوم السابع" أهم الأعمال الجارية بالمنطقة كالتالى:.
1- تطوير محور أحمد تيسير توسعة الشارع فى الاتجاهين بعرض 15 مترا بكل اتجاه.
2- تحديد أماكن انتظار على الجانبين بعرض 5 أمتار بكل اتجاه .
3- تقليص حجم الجزيرة الوسطى وكذلك الأرصفة مع إنشاء أحواض زهور على الجانبين .
4- تطوير الإنارة العامة للشارع على الرصيفين وإضافة أعمدة مزدوجة بالجزيرة الوسطى .
5- جارى رفع كفاءة كافة الشوارع الجانبية المطلة على محور أحمد تيسير .
6- سيتم إضافة تعديلات مرورية لتسهيل ربط حركة المرور بالمنطقة.
7- جارى رفع عدد من الأكشاك ونقلها إلى شوارع جانبية .
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