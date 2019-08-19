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تعرف على أعمال التطوير الجارية بمحور "أحمد تيسير" شرق مدينة نصر

الإثنين، 19 أغسطس 2019 03:00 ص
تعرف على أعمال التطوير الجارية بمحور "أحمد تيسير" شرق مدينة نصر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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تجرى محافظة القاهرة أعمال تطوير بمنطقة محور أحمد تيسير بشرق مدينة نصر، بمشاركة مديرية الطرق، ويعرض "اليوم السابع" أهم الأعمال الجارية بالمنطقة كالتالى:.
 
1- تطوير محور أحمد تيسير توسعة الشارع فى الاتجاهين بعرض 15 مترا بكل اتجاه.
 
2- تحديد أماكن انتظار على الجانبين بعرض 5 أمتار بكل اتجاه .
 
3- تقليص حجم الجزيرة الوسطى وكذلك الأرصفة مع إنشاء أحواض زهور على الجانبين .
 
4- تطوير الإنارة العامة للشارع على الرصيفين وإضافة أعمدة مزدوجة بالجزيرة الوسطى .
 
5- جارى رفع كفاءة كافة الشوارع الجانبية المطلة على محور أحمد تيسير .
 
6- سيتم إضافة تعديلات مرورية لتسهيل ربط حركة المرور بالمنطقة.
 
7- جارى رفع عدد من الأكشاك ونقلها إلى شوارع جانبية .
 

محور احمد تيسير

مدينة نصر

شارع احمد تيسير

القاهرة

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