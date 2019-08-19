بالصور ..اسئتناف أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام الفرنسية

وكالات

استأنف العمال العمل فى استعدادات الترميم لكاتدرائية نوتردام الفرنسية، وذلك بعد توقف نهاية يوليو الماضى، بسبب التلوث البيئى الناجم عن انصهار الرصاص، أثناء حريق 15 إبريل الماضي.

وكان من المقرر أن يبدأ ترميم الكاتدرائية فى موعد لا يتجاوز النصف الأول من عام 2020، بعد الانتهاء من مجموعة من التدابير الوقائية التى تحول دون استمرار تدميرها .

وكانت وزارة الثقافة الفرنسية أعلنت وقف كافة عمليات الترميم فى 25 يوليو الماضى، بسبب وجود تلوث بيئى نجم عن انصهار معدن الرصاص خلال الحريق، الأمر الذى يعرض العمال والسياح لخطر حقيقى.

وأضافت الوزارة الفرنسية: "أن الضرورة الملحة المرتبطة بمخاطر الانهيار المحتملة هى وحدها التى تبرر وتيرة العمل الحالية".

كان المعمارى الفرنسى البارز، فيليب فيونوف، قد تنبأ الشهر الماضى باحتمالية تأثر بناء الكاتدرائية المتداعى بموجة الحر التى حلت على العاصمة باريس مع بداية هذا الصيف.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أبدى اعتزامه استعادة "نوتردام" خلال خمس سنوات، وقدمت المنظمات الدولية والشركات الكبيرة مساعدة مالية كبيرة لترميم الكاتدرائية.

يذكر أن كاتدرائية نوتردام شهدت أكبر حريق فى التاريخ يوم 15 أبريل الماضى، حيث انهار برج الكنيسة وانتشر إلى الأجزاء الأخرى فى البناء.

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أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام









أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام





أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام





أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام

أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام





أعمال ترميم كاتدرائية نوتردام



