باكستان تستدعى مفوض الهند السامى للاعتراض على انتهاكات وقف إطلاق النار بكشمير

إسلام آباد (أ ش أ)

استدعت الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين، المفوض السامى الهندى لإبداء اعتراضها الرسمى على انتهاكات وقف إطلاق النار بإقليم كشمير من جانب القوات الهندية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل إنه سلم ملفا للمفوض الهندى جوراف أهلواليا بشأن القضية، كما حث الجانب الهندى على احترام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2003 والتحقيق فى الانتهاكات إلى جانب مطالبة القوات الهندية باحترام إطلاق النار وحفظ السلم بالإقليم، وذلك حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية.

كما أكد فيصل أنه على الجانب الهندى السماح لمراقبى الأمم المتحدة بالقيام بدورهم وفق القرارات الأممية، مشددا على أن الاستهداف العمدى للمدنيين شىء فظيع ومنافى للإنسانية.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت أمس الأحد مقتل مدنيين اثنين فى إطلاق نار من جانب الهند عند خط المراقبة بإقليم كشمير. واشتدت التوترات بين الجانبين بعدما أعلنت الهند إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذى تقتسم البلدان السيطرة عليه وتزعم كلاهما أحقيتها فى السيطرة الكاملة عليه.