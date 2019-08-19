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المشدد 7 سنوات لربة منزل بتهمة السرقة بمنطقة الساحل

الإثنين، 19 أغسطس 2019 01:44 م
المشدد 7 سنوات لربة منزل بتهمة السرقة بمنطقة الساحل محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل وآخر بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة السرقة فى الساحل.

 

أوضح أمر الإحالة قيام المتهمة عفاف ا " ربة منزل وسمير.م عاطل، بسرقة جارة المتهمة وتدعى وداد.م 65 سنة وأخذت مبلغا ماليا من داخل مسكنها.

 

وكان قسم شرطة الساحل تلقى بلاغا من وداد.م مسنة بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكنها أثناء تواجدها.

 

ويعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين تردد جار المجنى عليها على مسكنها فى الفترة الأخيرة وأنها استغلت تواجدها خارج المنزل وقامت بسرقة مبلغ مالى أثناء غيابها عن طريق مفتاح الشقة وذلك بمساعدة آخر الإلقاء القبض عليها اعترفوا بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكنها  يعلمها أن نجل المجنى عليها ارسل مبلغ مالى لوالدته من سفره بالخارج وتحرر المحضر اللازم .

 


تهمة السرقة

السجن المشدد

ربة منزل

قسم الساحل

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